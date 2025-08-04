Врач объяснила, чем грозит съеденный на ночь арбуз Врач Демьяновская заявила, что съеденный на ночь арбуз грозит скачками сахара

Съеденный на ночь арбуз может привести к резкому подъему уровня глюкозы, отекам и бессоннице, заявила РИАМО врач Екатерина Демьяновская. Она отметила, что в особой зоне риска люди с диабетом и чувствительностью к сахару.

Еще одна причина не есть арбуз на ночь — его мочегонный эффект. Большое количество жидкости перед сном создает нагрузку на почки и может привести к отекам или бессоннице из-за частых походов в туалет, — предупредила Демьяновская.

Эксперт посоветовала употреблять арбуз в первой половине дня. Для вечернего приема, по ее словам, лучше ограничиться небольшой порцией — 200–300 граммов, и употреблять ее не позднее чем за два-три часа до сна.

В Роскачестве ранее заявили, что употребление арбуза может принести вред детям, беременным и кормящим женщинам. Эксперты подчеркнули, что порции надо обязательно согласовывать с лечащим врачом. Детям с двух-трех лет допустимо начинать с 50–80 граммов, а при грудном вскармливании рекомендуется не более 200–300 граммов.