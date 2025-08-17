Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:04

Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе

ПВО отразила атаку дронов ВСУ на предприятие в Нижегородской области

Силы противовоздушной обороны ночью в воскресенье, 17 августа, отразили атаку украинских беспилотников на промышленное предприятие в Нижегородской области, написал в Telegram-канале глава региона Глеб Никитин. Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия, — написал губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили почти 50 украинских дронов над российскими регионами. В том числе, 14 из них сбили над Нижегородской областью.

До этого сообщалось, что в Воронежской области во время атаки дронов пострадал мирный житель — монтер пути железнодорожной станции. Как отметил глава региона Александр Гусев, мужчину госпитализировали. В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП, задержано движение нескольких поездов.

Кроме того глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения после удара дрона по зданию коммерческого объекта в Белгороде, другой был травмирован осколками при попадании БПЛА в автомобиль в Шебекинском округе. Оба пострадавших госпитализированы.

