Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 11:38

ВСУ убили россиянина в приграничном регионе

Хинштейн: житель Курской области погиб после атаки дрона на его автомобиль

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения Вооруженных сил Украины совершили атаку на трассу Рыльск — Крупец, в результате чего погиб местный житель, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его данным, россиянин в момент удара ехал на своем автомобиле.

Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу Рыльск — Крупец, по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель 1957 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это огромная потеря. Нет тех слов, которые позволят заглушить боль от каждой нашей утраты, — написал Хинштейн.

Ранее Александр Хинштейн сообщил о нападении FPV-дрона на грузовой автомобиль КамАЗ в Рыльском районе. В результате инцидента два пассажира транспортного средства получили повреждения средней тяжести и были оперативно доставлены в областную больницу Курска. Хинштейн призвал местных жителей соблюдать предельную осторожность и по возможности избегать поездок в приграничные зоны.

До этого врио губернатора в годовщину начала боевых действий в Курской области напомнил, как украинские вооруженные формирования совершили вторжение на территорию региона. По его словам, несмотря на тяжелые испытания, местные жители продемонстрировали стойкость и непоколебимость перед лицом угрозы.

ВСУ
Курская область
Александр Хинштейн
смерти
трассы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Насмерть отравившихся газом рабочих достали со дна канализационного колодца
В Британии назвали вероятность гражданской войны в Европе
В российском регионе решили создать майнинг-фермы около угольных разрезов
В России рассказали, как ракетная программа ВСУ была отброшена назад
Экономист раскрыл, почему в России падает спрос на курьеров
Эксперты составили топ самых дешевых китайских автомобилей в России
Раскрыто, кто поедет поддерживать Зеленского на переговорах с Трампом
Стало известно, с какой проблемой может столкнуться российская экономика
«Умные» дроны России заставили Зеленского пойти в атаку
Трамп поддержал полный контроль России над всем Донбассом
Многодетная мать сбежала из дома и попросила не искать ее
Бари Алибасов «ускользнул» от врачей и рванул на рыбалку
Женщина через суд добивается от Басты компенсации морального вреда
Трамп оказался на грани срыва после переговоров с Путиным
На Западе предрекли Украине потерю территорий и суверенитета
ВС России уничтожили места хранения украинских «Сапсанов»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
«Ошиблась адресом»: Коц ответил жене Трампа на ее «письмо о детях» Путину
Дрон ВС России пощадил украинских солдат из-за одной надписи
Удары по Украине сегодня, 17 августа: какие объекты ВСУ уничтожены и где
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.