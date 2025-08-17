ВСУ убили россиянина в приграничном регионе Хинштейн: житель Курской области погиб после атаки дрона на его автомобиль

Подразделения Вооруженных сил Украины совершили атаку на трассу Рыльск — Крупец, в результате чего погиб местный житель, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его данным, россиянин в момент удара ехал на своем автомобиле.

Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу Рыльск — Крупец, по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель 1957 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это огромная потеря. Нет тех слов, которые позволят заглушить боль от каждой нашей утраты, — написал Хинштейн.

Ранее Александр Хинштейн сообщил о нападении FPV-дрона на грузовой автомобиль КамАЗ в Рыльском районе. В результате инцидента два пассажира транспортного средства получили повреждения средней тяжести и были оперативно доставлены в областную больницу Курска. Хинштейн призвал местных жителей соблюдать предельную осторожность и по возможности избегать поездок в приграничные зоны.

До этого врио губернатора в годовщину начала боевых действий в Курской области напомнил, как украинские вооруженные формирования совершили вторжение на территорию региона. По его словам, несмотря на тяжелые испытания, местные жители продемонстрировали стойкость и непоколебимость перед лицом угрозы.