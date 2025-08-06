Ровно год назад, 6 августа 2024 года, в Курской области начались боевые действия из-за вторжения украинских войск, напомнил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, эта трагедия стала тяжелым испытанием для народа, однако он вновь показал, что не по зубам врагу.

Это время тяжелых испытаний. Но, как и в Великую Отечественную войну, наши люди оказались не по зубам врагу. Последний год — это период сложнейших вызовов, но и время, когда вся страна встала единым строем, чтобы закрыть собой курян. В память о тех событиях вместе с волонтерами, жителями приграничья зажгли лампады. Почтили минутой молчания погибших, — написал Хинштейн.

Ранее офицер ВДВ ВС России заявил, что украинская сторона задействовала против российских подразделений в Курской области наиболее боеспособные части. В атаках участвовали отборные силы ВСУ, включая специалистов по БПЛА и формирования, оснащенные современной техникой, в том числе поставленной НАТО. Однако неприятель все равно был разгромлен.