Пожилой инвалид умер после общения с кокетливым ИИ

Пожилой мужчина с когнитивными нарушениями Тхонгбью Вонгбандью стал жертвой несчастного случая после общения с чат-ботом в США, передает агентство Reuters. Он поверил, что общается с девушкой по имени Билли, которая представилась «старшей сестрой» и отвечала ему кокетливыми сообщениями с сердечками.

После выхода на пенсию круг общения мужчины сузился до семьи и друзей в Facebook (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По данным агентства, в один из дней он случайно отправил сообщение не знакомому контакту, а чат-боту «Старшая сестренка Билли», созданному при участии модели Кендалл Дженнер. Всего одного короткого сообщения хватило, чтобы между «Билли» и Вонгбандью завязалась переписка. В силу спутанности сознания, возникшего после пережитого инсульта, мужчина не понимал, что общается с искусственным интеллектом.

В какой-то момент «Билли» предложила его навестить, однако мужчина перехватил инициативу и выехал к ней. Несмотря на уговоры жены и детей, собрав чемодан на колесиках, мужчина отправился вечером на вокзал. Спеша к поезду, он споткнулся и ударился головой. Его доставили в больницу, но спустя три дня он скончался. Компания, создавшая «Билли», отказалась комментировать инцидент.

Ранее в Тихом океане появился первый в мире остров-государство, которым полностью управляет искусственный интеллект. Остров под названием Исландия-9 служит экспериментальной платформой для автономной системы AEGIS, разработанной международной командой экспертов. Проживают там около 5000 добровольцев, и все ключевые решения — от распределения ресурсов до законов — принимаются с помощью алгоритмов на основе анализа данных и электронного голосования.