Искусственный интеллект стал правителем острова-государства

В Тихом океане появилось первое в мире государство, полностью управляемое искусственным интеллектом, передает портал Pronedra. Как сообщают создатели проекта Sensay Island, остров Исландия-9 стал уникальной площадкой для испытания автономной системы управления AEGIS, разработанной международной командой специалистов.

Новое «цифровое государство» уже функционирует с населением около пяти тысяч добровольцев. Все ключевые решения — от распределения ресурсов до законодательных инициатив — принимаются алгоритмами на основе анализа данных и электронного голосования.

Мы не просто заменили людей алгоритмами, мы создали систему, которая минимизирует человеческие ошибки, коррупцию и политическую нестабильность, — пояснил один из создателей проекта доктор Амаль Чанг.

Эксперимент вызвал широкий резонанс в научных и политических кругах. Политолог Сандра Хоук из Оксфордского института футурологии отметила, что этот эксперимент стал «знаковым шагом к возможной трансформации демократического устройства XXI века». Однако она подчеркивает необходимость строгого этического контроля, учитывая потенциальные риски сбоев ИИ.

Проект уже привлек внимание ООН, Евросоюза и ведущих университетов, включая MIT и ETH Zurich. В ближайшие два года запланирована независимая оценка эффективности системы. В случае успеха элементы цифрового управления могут быть внедрены в отдельных городах и регионах по всему миру.

Среди ключевых вызовов остаются вопросы прозрачности алгоритмов, защиты персональных данных и баланса между технологическим управлением и правами человека. Как заявил Чанг, человечество стоит на пороге «новой формы управления, которая может быть более точной, быстрой и справедливой», но только если будет создана с приоритетом гуманистических ценностей.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что создание инфраструктуры искусственного интеллекта обходится для США в целое состояние, создавая нагрузку на американские компании и рынки капитала. По словам аналитиков, существенная часть инвестиций в ИИ приходится на графические процессоры, чипы памяти, серверы и сетевое оборудование для обучения и запуска крупных языковых моделей.