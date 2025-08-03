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03 августа 2025 в 14:06

На Западе забили тревогу из-за рисков ИИ-бума для экономики

WSL: развитие ИИ обходится слишком дорого для США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Создание инфраструктуры искусственного интеллекта обходится для США в целое состояние, создавая нагрузку на американские компании и рынки капитала, передает The Wall Street Journal. По словам аналитиков, существенная часть инвестиций в ИИ приходится на графические процессоры, чипы памяти, серверы и сетевое оборудование для обучения и запуска крупных языковых моделей. На это нужны здания, земли и большие объемы генерации электроэнергии, обратили внимание авторы статьи.

За последние две недели одна крупная технологическая компания за другой сообщали о рекордных доходах на фоне повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите более тревожную сторону бума ИИ. Все расходы на чипы, центры обработки данных и другую инфраструктуру ИИ истощают денежные резервы американских корпораций, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что крупнейшие IT-компании США вложили $155 млрд в искусственный интеллект только за 2025 год. Эта цифра больше, чем американское правительство потратило на образование, профподготовку, занятость и соцуслуги, вместе взятые.

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