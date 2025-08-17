Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 11:11

Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости

Врач Поспелова назвала жжение возможным признаком синдрома сухого глаза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проблемы с фокусированием взгляда, сухость и жжение в глазах могут быть симптомами синдрома сухого глаза, рассказала врач-офтальмолог НКЦ № 3 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Ольга Поспелова. По ее словам, которые приводит LIFE.ru, нарушение слезной пленки может произойти в любом возрасте. При этом нередко пациенты не могут четко сформулировать свои жалобы.

Самая частая жалоба пациентов на приеме — это не снижение зрения, не боль и не покраснение. В лидерах — дискомфорт в глазах. Причем пациенту бывает сложно сформулировать свои жалобы, — объяснила Поспелова.

Она добавила, что слезная пленка — это сложная структура, отвечающая за светопреломление. Кроме того, она защищает и питает передний отрезок глаза.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что в конце лета можно столкнуться с усталостью, раздражительностью и даже выпадением волос. Она связала это с дефицитом витаминов, железа и магния. У некоторых людей также могут появиться ломкие ногти и ощущение тяжести в ногах.

болезни
заболевания
врачи
офтальмологи
здоровье
усталость
глаза
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зарубежных отелях началась «шезлонговая война»
ВСУ превратили обычную поездку гражданского в трагедию
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.