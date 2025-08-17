Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости

Проблемы с фокусированием взгляда, сухость и жжение в глазах могут быть симптомами синдрома сухого глаза, рассказала врач-офтальмолог НКЦ № 3 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Ольга Поспелова. По ее словам, которые приводит LIFE.ru, нарушение слезной пленки может произойти в любом возрасте. При этом нередко пациенты не могут четко сформулировать свои жалобы.

Самая частая жалоба пациентов на приеме — это не снижение зрения, не боль и не покраснение. В лидерах — дискомфорт в глазах. Причем пациенту бывает сложно сформулировать свои жалобы, — объяснила Поспелова.

Она добавила, что слезная пленка — это сложная структура, отвечающая за светопреломление. Кроме того, она защищает и питает передний отрезок глаза.

