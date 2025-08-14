Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 10:35

Психотерапевт рассказала, почему в конце лета появляется усталость

Психотерапевт Крашкина связала усталость в конце лета с нехваткой витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В связи с дефицитом витаминов, железа и магния в конце лета можно столкнуться с усталостью, раздражительностью и даже выпадением волос, заявила РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. У некоторых людей также могут появиться ломкие ногти и ощущение тяжести в ногах.

К августу часто «всплывают» нехватки витамина D, железа, магния и витаминов группы B. Летом мы активны, но не всегда питаемся сбалансировано. Плюс — солнца, которое должно давать витамин D, может не хватать, если вы много времени проводите в помещении или используете солнцезащитные средства, — объяснила Крашкина.

При таких проблемах врач посоветовала побольше находиться при дневном свете, гулять на свежем воздухе, а также обращаться к дыхательным практикам. Кроме того, немаловажно ограничивать использование гаджетов, особенно в вечернее время. Если плохое самочувствие сохраняется на протяжении нескольких недель — лучше сдать анализы.

Ранее психолог Наталия Айринг посоветовала после отпуска дать себе время на адаптацию к работе и не подстраиваться под темп окружающих коллег. Для того чтобы легче войти в ресурсное состояние, можно начать вести личный дневник.

витамины
психотерапевты
здоровье
лето
