Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:44

Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска

Психолог Айринг призвала дать себе время на адаптацию к работе после отпуска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После отпуска крайне важно дать себе время на адаптацию к работе и не подстраиваться под темп окружающих коллег, заявила РИАМО психолог Наталия Айринг. Для того, чтобы легче войти в ресурсное состояние, можно начать вести личный дневник или обратиться к технике ежедневного планирования.

Когда коллеги уже активно работают, а вы только начинаете день, дайте себе время на адаптацию. Постепенный вход в рабочий ритм гораздо безопаснее для вашего физического и психологического здоровья, чем резкое погружение в дела, — отметила Айринг.

В период адаптации к рабочей рутине она посоветовала каждый день определять для себя наиболее три приоритетных задачи. Первое — то, что обязательно к выполнению, второе — желательно сделать, а третье — какое-то приятное дело для души, пояснила психолог.

Ранее психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что нарушение сна после отпуска может быть вызвано разными факторами, например десинхронозом. Он пояснил, что речь идет о сдвиге циркадных ритмов.

работа
отпуск
психологи
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала об опасности гаджетов для детей
Сиделка Краско разрыдалась у его гроба
Раскрыто, что грозит воспитательнице за избиение ребенка в Новороссийске
Актер Анисимов раскрыл, каким Краско был в жизни
Рубль ждет серьезный обвал? Курсы валют 13 августа: доллар, евро, юань
Погода в Москве в среду, 13 августа: осенний холод придет раньше времени?
Курск «подружился» с городом, в котором проживают наемники из ВСУ
Племянник развенчал слухи о якобы «брошенном в нищете» Краско
Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях
Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача
Украину уличили в массированных атаках перед встречей Путина и Трампа
Экономист оценил, как могут повлиять на доллар вторичные пошлины США
Одна из стран Прибалтики решила выслать российского дипломата
Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска
Психиатр рассказала, как «домашка» влияет на школьников
Налет на нефтепровод «Дружба» и НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 13 августа
В России указали на неочевидную опасность заменителей тонировок в авто
Экономист оценила риски обрушения рубля
В МИД России заявили о смерти посла в отставке
Воспитательница отлупила ребенка за отказ пить компот
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.