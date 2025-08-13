Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска Психолог Айринг призвала дать себе время на адаптацию к работе после отпуска

После отпуска крайне важно дать себе время на адаптацию к работе и не подстраиваться под темп окружающих коллег, заявила РИАМО психолог Наталия Айринг. Для того, чтобы легче войти в ресурсное состояние, можно начать вести личный дневник или обратиться к технике ежедневного планирования.

Когда коллеги уже активно работают, а вы только начинаете день, дайте себе время на адаптацию. Постепенный вход в рабочий ритм гораздо безопаснее для вашего физического и психологического здоровья, чем резкое погружение в дела, — отметила Айринг.

В период адаптации к рабочей рутине она посоветовала каждый день определять для себя наиболее три приоритетных задачи. Первое — то, что обязательно к выполнению, второе — желательно сделать, а третье — какое-то приятное дело для души, пояснила психолог.

Ранее психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что нарушение сна после отпуска может быть вызвано разными факторами, например десинхронозом. Он пояснил, что речь идет о сдвиге циркадных ритмов.