Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:03

Стало известно, как наладить сон после отпуска

Психотерапевт Третьяк: сон после отпуска может расстроиться из-за десинхроноза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарушение сна после отпуска может быть вызвано разными факторами, например десинхронозом, рассказал NEWS.ru врач-психотерапевт сомнологического центра «Академия» Леонид Третьяк. Он пояснил, что речь идет о сдвиге циркадных ритмов. Есть ряд приемов для того, чтобы выровнять режим, поделился эксперт.

Желательно, во-первых, принять решение ложиться в установленное время. Лучше это делать задолго до перелета, приучая себя к будущему режиму. Из самых простых и доступных средств — это фитопрепараты, которые уменьшают уровень стресса. Желательно следить за питьевым режимом и не пить вечером, потому что это стимулирует мочевой пузырь, — отметил специалист.

Он также посоветовал повесить в спальне плотные шторы и следить за тем, чтобы в помещении перед отходом ко сну было достаточно прохладно.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что двухфазный сон не навредит здоровью, если в сумме количество часов сна составит около восьми. По его словам, такая практика сна была крайне распространена в Средневековье. При этом современным людям рекомендуется не прерывать сон, указал специалист.

отпуска
сон
психотерапевты
советы
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.