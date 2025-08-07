Стало известно, как наладить сон после отпуска Психотерапевт Третьяк: сон после отпуска может расстроиться из-за десинхроноза

Нарушение сна после отпуска может быть вызвано разными факторами, например десинхронозом, рассказал NEWS.ru врач-психотерапевт сомнологического центра «Академия» Леонид Третьяк. Он пояснил, что речь идет о сдвиге циркадных ритмов. Есть ряд приемов для того, чтобы выровнять режим, поделился эксперт.

Желательно, во-первых, принять решение ложиться в установленное время. Лучше это делать задолго до перелета, приучая себя к будущему режиму. Из самых простых и доступных средств — это фитопрепараты, которые уменьшают уровень стресса. Желательно следить за питьевым режимом и не пить вечером, потому что это стимулирует мочевой пузырь, — отметил специалист.

Он также посоветовал повесить в спальне плотные шторы и следить за тем, чтобы в помещении перед отходом ко сну было достаточно прохладно.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что двухфазный сон не навредит здоровью, если в сумме количество часов сна составит около восьми. По его словам, такая практика сна была крайне распространена в Средневековье. При этом современным людям рекомендуется не прерывать сон, указал специалист.