Командование Вооруженных сил Украины начало формировать женские расчеты БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В частности, такие военнослужащие были замечены в рядах 92-й отдельной штурмовой бригады, базирующейся на Харьковском направлении. Такое решение руководства армии обусловлено нехваткой личного состава.

Ввиду недостатка личного состава в 92-й ОШБр начали формироваться женские расчеты БПЛА. В Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу, — говорится в сообщении.

Ранее британское издание The Telegraph обратило внимание на массовое дезертирство из Вооруженных сил Украины. Согласно его сведеням, оно достигло катастрофических масштабов. Так, по оценкам журналистов, каждый день украинская армия теряет до 400 военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в конфликте, считая свои усилия бессмысленными.