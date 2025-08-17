Движение поездов в Воронежской области полностью восстановлено

Движение поездов в Воронежской области, временно приостановленное после атаки беспилотных летательных аппаратов, полностью восстановлено, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, огнеборцы потушили пожар в одном из магазинов и на рынке.

Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено, — говорится в сообщении.

При этом Гусев отметил, что на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Однако в областном центре, Лискинском и Острогожском районах непосредственная угроза атаки БПЛА отменена.

Ранее Гусев сообщал, что при атаке на Воронежскую область пострадал один человек. Ранение получил работающий на железнодорожной станции монтер пути, его госпитализировали. В результате падения обломков БПЛА также повреждена ЛЭП на станции, в связи с этим было задержано движение нескольких поездов. Кроме того, повреждены 10 автомобилей. В одной из квартир и на техническом этаже многоэтажного жилого дома повреждено остекление.