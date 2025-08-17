Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 08:49

Движение поездов в Воронежской области полностью восстановлено

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Движение поездов в Воронежской области, временно приостановленное после атаки беспилотных летательных аппаратов, полностью восстановлено, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, огнеборцы потушили пожар в одном из магазинов и на рынке.

Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено, — говорится в сообщении.

При этом Гусев отметил, что на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Однако в областном центре, Лискинском и Острогожском районах непосредственная угроза атаки БПЛА отменена.

Ранее Гусев сообщал, что при атаке на Воронежскую область пострадал один человек. Ранение получил работающий на железнодорожной станции монтер пути, его госпитализировали. В результате падения обломков БПЛА также повреждена ЛЭП на станции, в связи с этим было задержано движение нескольких поездов. Кроме того, повреждены 10 автомобилей. В одной из квартир и на техническом этаже многоэтажного жилого дома повреждено остекление.

Воронежская область
Александр Гусев
поезда
БПЛА
беспилотники
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хватило бы и меньше»: Мерц возмутился приемом Путина на Аляске
Экс-солдат ВСУ Сова признался, что мечтает о российском гражданстве
Генерал раскрыл смысл пролета истребителей США над Путиным на Аляске
Рыбалка обернулась скандалом из-за советских символов
Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
Стало известно о завершении расследования убийства генерала Кириллова
Боевые «Вампиры» пьют «кровь» ВСУ по ночам
Менеджер нес в сумке 11 млн рублей и стал жертвой ограбления
Lada Kalina насмерть сбила 14-летнего школьника на питбайке
«Загнан в угол»: в ОП назвали главное препятствие на пути к миру на Украине
Москвичам рассказали, когда закончится теплое лето
Володин вспомнил о Сталине и Рузвельте после саммита на Аляске
Объявлен новый чемпион UFC в среднем весе
Торговые центры и большие рынки временно закроют в российском городе
40 млн в 19 лет, сериал с Буруновым, реклама шашлыка: как живет Валиева
Рецепт помидоров с базиликом, который невозможно испортить
Движение поездов в Воронежской области полностью восстановлено
В США раскрыли требования Путина на саммите с Трампом
Около ж/д путей рядом с Крымским мостом обнаружили восемь мин
Сразу два американских штата отправили Нацгвардию в Вашингтон
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.