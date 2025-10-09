Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 01:12

Редкий зеленый объект осветил небо в Великобритании

Daily Star: редкий метеор с зеленым светом пронесся над Ноттингемом в Британии

Звёздное небо Звёздное небо Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жители британского города Ноттингем стали свидетелями редкого астрономического явления — в небе над городом пролетел яркий зеленый метеор. Уникальное событие было зафиксировано на камеру мобильного телефона местным жителем, снимок быстро распространился в социальных сетях, вызвав живой отклик у пользователей, пишет Daily Star.

Автором уникальной видеозаписи стал инженер-программист Николас Шэнкс, который первым опубликовал кадры пролетающего небесного тела. Мужчина отметил, что наблюдал явление около двух секунд и впервые в жизни видел падение столь крупного спорадического метеора.

Как поясняют астрономы, спорадическими называют метеоры, не связанные с известными метеорными потоками и входящие в атмосферу по непредсказуемой траектории. В комментариях к публикации Шэнкса другие пользователи подтвердили, что также наблюдали зеленый метеор в разных городах Великобритании, включая север Лондона, расположенный в 175 километрах от Ноттингема.

Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Чиребон жители увидели огненный шар в небе. Кроме того, они услышали сильный грохот. Ученый из Центра космических исследований Национального агентства исследований и инноваций Томас Джамалуддин считает, что причиной свечения стало падение большого метеорита.

Великобритания
метеоры
объекты
небо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина скончался за считанные минуты из-за атаки насекомых
Более 100 чемоданов «забыли» загрузить в самолет из Туниса в Москву
Силы ПВО за три часа уничтожили десятки дронов ВСУ
Фаза Луны сегодня, 9 октября: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
Редкий зеленый объект осветил небо в Великобритании
В Раде резко высказались о махинациях Зеленского
Таблетки, рехаб, тюрьма: как вылечить лудомана, почему ими становятся
Трамп высказал свои надежды, связанные с конфликтом на Украине
«Закрывают дыры в обороне»: украинский спецназ становится «пушечным мясом»
В результате падения дрона ВСУ в Курской области вспыхнул пожар
Подозреваемого в подготовке теракта в Москве задержали
Российский аэропорт временно прекратил работу
Гороскоп на 9 октября: Скорпиона ждет испытание, Водолея — награда за труд
«Склоняю голову»: политик из ФРГ на русском извинился за блокаду Ленинграда
В Подмосковье замечены опасные дикие животные
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 октября 2025 года
Приметы 9 октября: Иван Путник — собираемся в дальнюю дорогу?
Кошмар интроверта: как я два дня прожил в Москве без интернета и не пожалел
Трамп допустил возможность деловой поездки на Ближний Восток
«Должен сидеть»: Трамп озвучил, каких политиков хочет отправить за решетку
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.