Редкий зеленый объект осветил небо в Великобритании Daily Star: редкий метеор с зеленым светом пронесся над Ноттингемом в Британии

Жители британского города Ноттингем стали свидетелями редкого астрономического явления — в небе над городом пролетел яркий зеленый метеор. Уникальное событие было зафиксировано на камеру мобильного телефона местным жителем, снимок быстро распространился в социальных сетях, вызвав живой отклик у пользователей, пишет Daily Star.

Автором уникальной видеозаписи стал инженер-программист Николас Шэнкс, который первым опубликовал кадры пролетающего небесного тела. Мужчина отметил, что наблюдал явление около двух секунд и впервые в жизни видел падение столь крупного спорадического метеора.

Как поясняют астрономы, спорадическими называют метеоры, не связанные с известными метеорными потоками и входящие в атмосферу по непредсказуемой траектории. В комментариях к публикации Шэнкса другие пользователи подтвердили, что также наблюдали зеленый метеор в разных городах Великобритании, включая север Лондона, расположенный в 175 километрах от Ноттингема.

