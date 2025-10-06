Таинственный огненный шар появился в небе над Индонезией В индонезийском городе Чиребон жители увидели огненный шар в небе

В индонезийском городе Чиребон жители увидели огненный шар в небе, сообщил портал Detik. Кроме того, они услышали сильный грохот.

Ученый из Центра космических исследований Национального агентства исследований и инноваций Томас Джамалуддин считает, что причиной свечения стало падение большого метеорита. При этом в местной полиции отметили, что явление связано с возгоранием на плантациях сахарного тростника. Правоохранители нашли следы поджогов.

Ранее над Аргентиной произошло впечатляющее космическое явление — в атмосфере планеты сгорел крупный метеор. Жители нескольких городов стали свидетелями яркой вспышки и услышали звук, похожий на взрыв. Это было уже второе подобное событие в Южной Америке за последние дни — до этого метеор видели в небе над Бразилией.

В июне яркий и крупный болид, вспыхнувший в небе над юго-востоком США, увидели жители пяти штатов. Утром 25 июня он вошел в атмосферу Земли и взорвался в небе над штатами Алабама, Теннесси, Джорджия, Северная и Южная Каролина.