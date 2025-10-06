Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:46

Таинственный огненный шар появился в небе над Индонезией

В индонезийском городе Чиребон жители увидели огненный шар в небе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В индонезийском городе Чиребон жители увидели огненный шар в небе, сообщил портал Detik. Кроме того, они услышали сильный грохот.

Ученый из Центра космических исследований Национального агентства исследований и инноваций Томас Джамалуддин считает, что причиной свечения стало падение большого метеорита. При этом в местной полиции отметили, что явление связано с возгоранием на плантациях сахарного тростника. Правоохранители нашли следы поджогов.

Ранее над Аргентиной произошло впечатляющее космическое явление — в атмосфере планеты сгорел крупный метеор. Жители нескольких городов стали свидетелями яркой вспышки и услышали звук, похожий на взрыв. Это было уже второе подобное событие в Южной Америке за последние дни — до этого метеор видели в небе над Бразилией.

В июне яркий и крупный болид, вспыхнувший в небе над юго-востоком США, увидели жители пяти штатов. Утром 25 июня он вошел в атмосферу Земли и взорвался в небе над штатами Алабама, Теннесси, Джорджия, Северная и Южная Каролина.

Индонезия
шары
метеориты
ученые
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам
В России раскрыли «гиен» Европы
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.