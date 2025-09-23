Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:02

«Ноу-хау для перегруза ПВО»: военэксперт об атаке ВСУ воздушными шарами

Военэксперт Матвийчук: ВСУ использовали воздушные шары как обманку ПВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины использовали воздушные шары в качестве ложных целей для перегрузки российской системы ПВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, данная тактика была разработана для того, чтобы под прикрытием обманки нанести удар по критически важным объектам.

Воздушные шары ВСУ — это ноу-хау для перегруза нашей ПВО. Шары имеют в своей основе металлизированный каркас или какое-то металлизированное наполнение. Их наши средства радиотехнической разведки захватывают, засвечивают, идентифицируют как цель. Система начинает сходить с ума ввиду множества целей, а под ее прикрытием идут основные средства, которые должны поражать объекты промышленности, инфраструктуры, военные объекты. Ничего у них не получилось. Наше ПВО сумело распознать эту обманку и уничтожить именно те цели, которые были наиболее контрастны с точки зрения средств радиотехнической разведки, — пояснил Матвийчук.

Ранее появилась информация, что в последней ночной атаке БПЛА на российские регионы было использовано необычно большое количество воздушных шаров. Ранее массовых налетов ВСУ с применением шаров не фиксировали.

