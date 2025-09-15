Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 11:42

Воздушный шар приземлился между домами в одном регионе России

В Дмитрове воздушный шар приземлился в жилом квартале рядом с электропроводами

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушный шар приземлился в одном из кварталов подмосковного Дмитрова недалеко от линии электропередачи, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что воздушное средство принадлежит клубу «Подари небо».

По данным инсайдеров, компания организует индивидуальные полеты на шарах за 32 тысячи рублей. В клубе не увидели проблемы в приземлении объекта рядом с электропроводами и сказали авторам канала, что ситуация штатная и во время воздушных экскурсий никто не пострадал.

Ранее воздушный шар приземлился в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского прямо во дворе дома. По данным журналистов, все произошло на глазах у детей под их восторженные крики. На представленном видео воздушный шар медленно приземляется на зеленую траву. Вокруг не было людей, за исключением детей, которые снимали происходящее на телефон.

До этого по меньшей мере восемь человек погибли при падении воздушного шара с 22 пассажирами на борту в бразильском штате Санта-Катарина. Экстренным службам удалось спасти двух человек. Были ли среди них россияне, не уточнялось.

