25 августа 2025 в 12:04

Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома

В Петербурге приземлился воздушный шар во дворе дома на проспекте Луначарского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздушный шар приземлился в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского прямо во дворе дома, информирует «Фонтанка» в Telegram-канале. По данным источника, все произошло на глазах у детей под восторженные крики ребят.

Он реально сюда сядет?воскликнул ребенок.

На представленном видео воздушный шар медленно приземляется на зеленую траву. Вокруг не было людей, за исключением детей, которые снимали происходящее на телефон. На площадке можно заметить малыша, который убегал в сторону, глядя на аэростат. Внутри корзины шара находился пассажир.

Приземление прошло в рамках фестиваля «Мечтать! Летать!». Организаторы мероприятия сообщили, что аэростаты вернулись на землю в Калининском районе. Один из них заметили в Муринском парке.

Ранее стало известно о проведении фестиваля науки и технологий на территории парка «Остров Мечты» в Москве. Мероприятие состоялось 23 августа. В программе были креативные мастер-классы, розыгрыши призов, конкурсы, спортивные активности и выступления артистов, а также лекции и интерактив для детей.

Cанкт-Петербург
воздушные шары
фестивали
дети
