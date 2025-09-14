В латиноамериканской стране заметили в небе огненный шар Над Аргентиной пролетел и взорвался крупный метеор

Над Аргентиной произошло впечатляющее космическое явление — в атмосфере планеты сгорел крупный метеор, передает агентство The Watchers. Жители нескольких городов стали свидетелями яркой вспышки и услышали звук, похожий на взрыв.

Явление зафиксировали над городом Хенераль Ача. Небесное тело вошло в атмосферу на огромной скорости и пролетело на высоте около 23 километров, оставив за собой длинный светящийся след, который был виден несколько минут. Помимо светового шоу, событие сопровождалось мощной ударной волной, вызвавшей вибрацию.

По оценкам Центра изучения околоземных объектов НАСА, метеор высвободил энергию, эквивалентную 0,38 килотонны тротила, — сообщили специалисты.

Огненный шар также наблюдали жители Баия-Бланки и Пуэрто-Мадрина. Примечательно, что это уже второе подобное событие в Южной Америке за последние дни — всего четырьмя днями ранее метеор видели в небе над Бразилией.

