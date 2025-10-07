Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:29

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Яблочный штрудель из лаваша Яблочный штрудель из лаваша Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивый штрудель — простой в приготовлении вариант классического яблочного пирога. Рассказываем, как быстро приготовить австрийский десерт в домашних условиях.

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш (2 листа) — 200 г
  • Яблоки — 5 шт.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сахар (белый или тростниковый) — 6 ст. л.
  • Грецкие орехи — 60 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Молотая корица — 1 ч. л.
  • Сок лимона — 3 ст. л.
  • Сахарная пудра — для посыпки

Способ приготовления

Очищенные яблоки нарежьте четвертинками, вырезав сердцевинки и плодоножки. Далее нарежьте мякоть тонкими ломтиками.

Измельчите орехи в крошку (в ступе, блендере или мясорубке). Сливочное масло выложите на горячую сковороду. Когда оно растает, всыпьте сахар, варите до золотистости на слабом огне.

Далее всыпьте яблоки, тушите до мягкости. Когда фрукты только начнут размягчаться, всыпьте корицу.

Яйцо взбейте до однородности.

Расстелите листы лаваша на рабочей поверхности, смажьте половиной яичной массы, посыпьте ореховой крошкой. Равномерно распределите яблочную начинку по лавашам с отступом около 2 см от краев.

Подогните края лавашей внутрь, чтобы начинка не высыпалась. Далее сверните плотные рулеты.

Застелите противень промасленным пергаментом. Выложите штрудель, смажьте яйцом, выпекайте в духовке 15 минут на 180 градусах.

Ленивый штрудель готов! Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы поделились рецептом классического яблочного штруделя.

Читайте также
Польские рацухи с яблоками: идеальные пышные дрожжевые оладьи
Семья и жизнь
Польские рацухи с яблоками: идеальные пышные дрожжевые оладьи
Пирог для уютных вечеров: сохраняем вкус лета в осенней выпечке с этим рецептом
Общество
Пирог для уютных вечеров: сохраняем вкус лета в осенней выпечке с этим рецептом
Готовим тэбикмэк — татарские блины с нежной пористой структурой
Семья и жизнь
Готовим тэбикмэк — татарские блины с нежной пористой структурой
Этот пирог из творога можно есть даже вечером: содержит много белка и минимум углеводов
Общество
Этот пирог из творога можно есть даже вечером: содержит много белка и минимум углеводов
Невероятно вкусные чешские брамбораки — легкий рецепт с беконом и пивом
Семья и жизнь
Невероятно вкусные чешские брамбораки — легкий рецепт с беконом и пивом
выпечка
десерты
кухня
пироги
рецепты
сладости
фрукты
яблоки
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.