Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Ленивый штрудель — простой в приготовлении вариант классического яблочного пирога. Рассказываем, как быстро приготовить австрийский десерт в домашних условиях.

Ингредиенты

Тонкий лаваш (2 листа) — 200 г

Яблоки — 5 шт.

Яйцо куриное — 1 шт.

Сахар (белый или тростниковый) — 6 ст. л.

Грецкие орехи — 60 г

Сливочное масло — 50 г

Молотая корица — 1 ч. л.

Сок лимона — 3 ст. л.

Сахарная пудра — для посыпки

Способ приготовления

Очищенные яблоки нарежьте четвертинками, вырезав сердцевинки и плодоножки. Далее нарежьте мякоть тонкими ломтиками.

Измельчите орехи в крошку (в ступе, блендере или мясорубке). Сливочное масло выложите на горячую сковороду. Когда оно растает, всыпьте сахар, варите до золотистости на слабом огне.

Далее всыпьте яблоки, тушите до мягкости. Когда фрукты только начнут размягчаться, всыпьте корицу.

Яйцо взбейте до однородности.

Расстелите листы лаваша на рабочей поверхности, смажьте половиной яичной массы, посыпьте ореховой крошкой. Равномерно распределите яблочную начинку по лавашам с отступом около 2 см от краев.

Подогните края лавашей внутрь, чтобы начинка не высыпалась. Далее сверните плотные рулеты.

Застелите противень промасленным пергаментом. Выложите штрудель, смажьте яйцом, выпекайте в духовке 15 минут на 180 градусах.

Ленивый штрудель готов! Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

