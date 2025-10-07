Маринованная капуста со свеклой: рецепт яркой закуски

Яркая и сочная маринованная капуста со свеклой — это аппетитная закуска, которая станет отличным дополнением к вашему обеденному столу. Свекла придает блюду насыщенный цвет и сладковатый вкус, а маринад добавляет пикантные нотки. По нашему рецепту она готовится легко и быстро, а результат приятно удивит!
Ингредиенты
- Капуста свежая — 1 кг
- Морковь — 200 г
- Свекла — 300 г
- Зубчики чеснока — 3 шт.
- Вода питьевая — 1 л
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 100 мл
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец горошком — 5 шт.
- Гвоздика — 3 шт.
Способ приготовления
Капусту нарежьте на квадратики, а морковь и свеклу — небольшими кружочками. Чеснок измельчите с помощью пресса или нарежьте на небольшие кусочки.
Вскипятите воду, добавьте сахар, соль, лаврушку, горошинки перца и гвоздику. Когда вода вновь закипит, влейте уксус, а затем уберите кастрюлю с огня
В заранее подготовленные емкости отправьте капусту, потом свеклу, морковь и чеснок. Залейте все ингредиенты горячим раствором так, чтобы маринад покрыл их.
Оставьте закуску на несколько часов на кухне, пусть охладится. После этого можно поставить капусту со свеклой в холодильник или погреб для маринования. На это уйдет как минимум день.
