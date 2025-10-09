Подозреваемого в подготовке теракта в Москве задержали Правоохранители задержали в Москве ранее судимого мужчину за подготовку теракта

Суд в Москве санкционировал арест уроженца Челябинской области, подозреваемого в подготовке террористического акта. Мужчина ранее уже был судим за убийство и вымогательство, пишет РИА Новости.

Обвиняемому предъявлены обвинения по пункту 1 статьи 30 и статье 205 УК РФ (подготовка к теракту), а также по статье 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ). При принятии решения об аресте суд учел, что подозреваемый не трудоустроен, не имеет постоянного источника дохода и устойчивых социальных связей. Также отмечается, что задержанный имеет криминальные контакты за пределами России.

Суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, иным путем воспрепятствовать производству по делу, — указано в сообщении.

В 2012 году мужчина был осужден за убийство знакомого, которое совершил с помощью топора, находившегося при нем для самообороны. Позже, находясь в колонии, он получил дополнительный срок за вымогательство денег у бывшего заключенного.

Ранее сообщалось, что физик-ядерщик Руслан Шадиев, занимавший должность инженера-исследователя 1-й категории в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), приговорен к 18 годам лишения свободы за государственную измену и финансирование терроризма. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, остальные 14 лет — в колонии строгого режима.