09 октября 2025 в 01:37

Мужчина скончался за считаные минуты из-за атаки насекомых

TT: в Таиланде муравьи искусали работника плантации до смерти

Муравьи Муравьи Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде работник плантации трагически погиб после нападения муравьев, пишет The Thaiger. Мужчина занимался обрезкой деревьев, когда его атаковали насекомые. Спасти его, несмотря на попытки коллег, не удалось.

Инцидент случился 8 октября на плантации в провинции Самутпракан. 39-летний Экапхан Тианпангонг работал вместе с другими сотрудниками, когда произошло нападение. По словам работодателя, мужчина громко крикнул, что его кусают муравьи, и попытался спуститься с дерева, но потерял сознание и упал.

Коллеги немедленно попытались оказать первую помощь, используя ингалятор и обливая его водой, но все усилия были тщетны. Прибывшие медики констатировали смерть. Примечательно, что насекомые также укусили еще одного работника, однако он не испытал серьезных последствий для здоровья.

Полиция не обнаружила на теле погибшего признаков насильственной смерти. Предполагаемой причиной гибели стала острая аллергическая реакция на яд насекомых, — говорится в публикации издания.

Ранее сообщалось, что в Паттайе россиянина укусил триатомовый клоп, переносящий смертельно опасную инфекцию. Известно, что они встречаются в Таиланде редко. Признаки заражения болезнью Шагаса после их укуса проявляются через две недели, у некоторых — спустя 10–30 лет. Среди симптомов заболевания — лихорадка, поражение мозга и сердца.

