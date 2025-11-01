Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 01:05

Приметы 1 ноября: Иванов день — Проводы осени и встреча зимы

Приметы о птицах и зверях 1 ноября Приметы о птицах и зверях 1 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

1 ноября в прошлом знаменовало символическую границу между сезонами и носило название Иванов день или Проводы осени. Считалось, что именно с этого момента в свои права вступают настоящие холода и морозы, недаром говорили: «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть». Этот день был связан с особыми ритуалами для задабривания зимы, а также защитой дома от нечистой силы.

Погодные приметы в Иванов день, 1 ноября

По погоде 1 ноября судили не только о том, как скоро придет зима, но и о характере грядущей весны. Если день выдавался теплым, это предвещало мягкую и затяжную зиму, а также ранний приход весны. А вот если наблюдался сильный мороз, то это указывало на позднюю весну, и к тому же предвещало оттепель ровно через неделю (8 ноября, в Дмитриев день).

  • Дождь, идущий в Иванов день, был приметой того, что снег не выпадет еще как минимум месяц.

  • Крестьяне верили, что если снег ложился на мерзлую землю, то это обещало богатый урожай хлеба на следующий год.

  • Если же на улице наблюдалась большая грязь, то зима должна была нагрянуть ровно через четыре недели.

Приметы на 1 ноября Приметы на 1 ноября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах

Особое внимание уделяли наблюдению за пернатыми, по полету которых делали прогнозы на количество снега зимой.

  • Если птицы летали очень низко над землей, это означало, что зима будет малоснежной. Если же, наоборот, пернатые поднимались высоко, то следовало ждать много снега.

  • Сорока, скачущая возле дома, считалась предвестником новостей.

  • Если птицы попрятались и не показываются, это предвещало скорое наступление заморозков.

Что нельзя делать 1 ноября

  • Строго запрещалось стирать вещи. Верили, что одежда, постиранная в этот день, принесет хозяину несчастье или болезнь.

  • Нельзя было сушить постиранное белье на улице. Считалось, что в него могут вселиться злые духи, сделав хозяина вещи злым и грубым.

  • Нельзя оборачиваться, если услышали шаги за спиной. Поверье гласило, что таким образом может проказничать нечистая сила, которую нельзя привечать.

  • Не рекомендовалось заставлять лошадей работать — считалось, что это приведет к очень тяжелой зиме для всего хозяйства.

  • Запрещалось убивать пауков, поскольку верили, что в виде этих насекомых дом посещают души умерших предков.

Погодные приметы на 1 ноября Погодные приметы на 1 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 1 ноября

  • Устраивать застолья. Главной традицией было приготовление блюд из курицы, для того чтобы задобрить уходящую осень и встретить зиму благосклонно.

  • Проявлять заботу о лошадях. Им давали отдых, угощали, расчесывали гривы, чтобы задобрить домового, который, как считалось, мог пугать животных.

  • Подкармливать птиц — чем больше пернатых накормить, тем больше будет удачи и счастья в доме.

  • Рассказывать страшные истории вечером — это делали не только для развлечения, но и чтобы позабавить домового.

  • Положить яблоко под подушку и съесть его утром — для исполнения желания.

