Приметы 1 ноября: Иванов день — Проводы осени и встреча зимы

1 ноября в прошлом знаменовало символическую границу между сезонами и носило название Иванов день или Проводы осени. Считалось, что именно с этого момента в свои права вступают настоящие холода и морозы, недаром говорили: «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть». Этот день был связан с особыми ритуалами для задабривания зимы, а также защитой дома от нечистой силы.

Погодные приметы в Иванов день, 1 ноября

По погоде 1 ноября судили не только о том, как скоро придет зима, но и о характере грядущей весны. Если день выдавался теплым, это предвещало мягкую и затяжную зиму, а также ранний приход весны. А вот если наблюдался сильный мороз, то это указывало на позднюю весну, и к тому же предвещало оттепель ровно через неделю (8 ноября, в Дмитриев день).

Дождь, идущий в Иванов день, был приметой того, что снег не выпадет еще как минимум месяц.

Крестьяне верили, что если снег ложился на мерзлую землю, то это обещало богатый урожай хлеба на следующий год.

Если же на улице наблюдалась большая грязь, то зима должна была нагрянуть ровно через четыре недели.

Приметы на 1 ноября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах

Особое внимание уделяли наблюдению за пернатыми, по полету которых делали прогнозы на количество снега зимой.

Если птицы летали очень низко над землей, это означало, что зима будет малоснежной. Если же, наоборот, пернатые поднимались высоко, то следовало ждать много снега.

Сорока, скачущая возле дома, считалась предвестником новостей.

Если птицы попрятались и не показываются, это предвещало скорое наступление заморозков.

Что нельзя делать 1 ноября

Строго запрещалось стирать вещи. Верили, что одежда, постиранная в этот день, принесет хозяину несчастье или болезнь.

Нельзя было сушить постиранное белье на улице. Считалось, что в него могут вселиться злые духи, сделав хозяина вещи злым и грубым.

Нельзя оборачиваться, если услышали шаги за спиной. Поверье гласило, что таким образом может проказничать нечистая сила, которую нельзя привечать.

Не рекомендовалось заставлять лошадей работать — считалось, что это приведет к очень тяжелой зиме для всего хозяйства.

Запрещалось убивать пауков, поскольку верили, что в виде этих насекомых дом посещают души умерших предков.

Погодные приметы на 1 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 1 ноября

Устраивать застолья. Главной традицией было приготовление блюд из курицы, для того чтобы задобрить уходящую осень и встретить зиму благосклонно.

Проявлять заботу о лошадях. Им давали отдых, угощали, расчесывали гривы, чтобы задобрить домового, который, как считалось, мог пугать животных.

Подкармливать птиц — чем больше пернатых накормить, тем больше будет удачи и счастья в доме.

Рассказывать страшные истории вечером — это делали не только для развлечения, но и чтобы позабавить домового.

Положить яблоко под подушку и съесть его утром — для исполнения желания.

