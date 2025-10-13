Нападение лошади оставило пенсионерку без одной конечности Пенсионерка из Ленобласти лишилась руки после нападения на нее лошади

Пенсионерка, на которую набросилась лошадь в Ленобласти, осталась без одной руки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на соседей пострадавшей женщины. По словам ее сына, мать случайно зажало между сетками, установленными на участке. Конь забежал к женщине и начал топтать ее на маленьком пятачке, к ней было не подойти. В настоящее время хозяин животного задержан.

Врачи не смогли ничего сделать. Мы плачем, какой-то кошмар, — отметили собеседники канала.

По словам жителей СНТ, конь до сих пор находится на участке и агрессирует, если к нему подойти. Уточняется, что животное нападало на местных несколько лет и хозяину делали замечания по этому поводу.

Ранее сообщалось, что лошадь напала на женщину в СНТ «Орбита» Ленинградской области. Пожилая женщина получила тяжелые травмы, включая перелом ребер и руки, и сейчас ей экстренно делают операцию. Как сообщают местные жители, животное уже не первый год бродит без присмотра, нападая на людей и заходя на частные участки. В прошлом году конь атаковал две семьи, а также сломал ключицу мужчине.