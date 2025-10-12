Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 18:41

Конь-«террорист» едва не убил россиянку

В Ленобласти лошадь набросилась на пенсионерку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лошадь напала на женщину в СНТ «Орбита» Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Пожилая женщина получила тяжелые травмы, включая перелом ребер и руки, и сейчас ей экстренно делают операцию.

Как сообщают местные, животное уже не первый год бродит без присмотра, нападая на людей и заходя на частные участки. В прошлом году конь атаковал две семьи, а также сломал ключицу мужчине. Местные жители неоднократно жаловались на владельца лошади, который, по их словам, раньше работал в правоохранительных органах. На претензии он не реагирует.

До этого в подмосковном конном клубе Horseka лошадь атаковала тренера и ребенка. По словам пострадавшего берейтора Анастасии, во время соревнований на территории клуба бегала собака без поводка, которая отвлекала и кусала животных. Она напугала одну из лошадей, что привело к инциденту.

Ранее в дом к российским полярникам ворвался белый медведь. Хищник с ловкостью проскользнул через оконную раму, готовясь напасть на людей. На помощь пришла собака по кличке Муха, которая сумела его отвлечь.

животные
лошади
Ленинградская область
происшествия
