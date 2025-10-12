Медведь ворвался в жилище полярников

В дом к российским полярникам ворвался белый медведь, передает Telegram-канал Readovka. Отпугнуть хищника помогла собака.

По информации канала, дикий зверь проник в жилище через окно, где находились полярники. Медведь с ловкостью проскользнул через оконную раму, готовясь напасть на людей. На помощь пришла собака по кличке Муха, которая сумела отвлечь хищника.

Четвероногая защитница регулярно прогоняет белых медведей, обеспечивая безопасность местных вахтовиков. В одном из случаев она преследовала зверя и заставила его покинуть базу.

Ранее в Японии медведь напал на людей в супермаркете. Сначала он ранил одного человека на парковке возле магазина, затем вошёл в магазин и напал на другого. Оба пострадавших находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.

До этого на Камчатке произошел необычный случай взаимодействия человека и медведя: животное приблизилось к автомобилю рыбака, и тот сделал ему замечание. Несмотря на первоначальный интерес к ящикам с рыбой, медведь отошел от своего ужина. Мужчина даже смог погладить животное, после чего медведь отправился обратно в лес.