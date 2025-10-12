Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 14:15

Дикий медведь дал себя погладить и попал на видео

На Камчатке медведь отказался от рыбы и дал себя погладить

Фото: Marko König/imageBROKER.com/Global Look Press

Медведь отказался от еды после того, как камчатский рыбак сделал ему замечание, и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем». Зверь даже позволил человеку себя погладить.

На кадрах видно, как медведь приблизился к автомобилю рыбака, в котором стояли ящики с рыбой, и, словно попросив угощение, положил лапу на прицеп. Автор видеоролика сделал ему замечание, заметив: «Нельзя, ты уже ел!»

Животное сначала проявило нерешительность, но затем все же доверилось человеку и согласилось на его обещание привезти что-то вкусное. Более того, медведь позволил рыбаку почесать его макушку. После этого зверь отправился обратно в лес.

Ранее сообщалось, что в районе Красная Поляна в Сочи жители опасаются выбрасывать мусор по ночам из-за медведя, который рыщет в поисках еды в местных контейнерах. Хищника не раз замечали в районе села Эсто-Садок. Жители обеспокоены, ведь появление голодного животного может привести к опасным ситуациям.

Ранее в Петропавловске-Камчатском медведь напал на мужчину на парковке, а затем на женщину около школы № 3. Она получила серьезные ранения и была госпитализирована. Хищника ликвидировали. Также пострадал шестиклассник, получив ссадины.

медведи
Камчатка
хищники
животные
