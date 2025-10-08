Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:25

Медведь ворвался в супермаркет и ранил посетителей

В Японии медведь ранил двух человек во время нападения на супермаркет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Японии медведь ранил двух человек во время нападения на супермаркет, сообщил телеканал NHK. Пострадавшие находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.

Медведь напал на одного человека на парковке возле магазина, затем вошел в магазин и напал на другого человека, оба получили ранения, — говорится в сообщении.

Во время нападения в магазине было более 30 человек. Медведь также сломал одну из полок с продуктами и сбежал.

Ранее в японском городе Мияко медведь пробрался через окно в сарай и напал на 78-летнего фермера. Мужчина в тот момент молол рис. Зверь внезапно набросился на него и поцарапал руку. После нападения хищник сбежал в горы.

До этого медведь разорил пасеку на ферме «Ладожский дом» у поселка Владимировка в Приозерском районе Ленинградской области. Животное в поисках еды повалило ульи и разломало рамки с сотами.

В сентябре медведь набросился на 60-летнего мужчину в центре японского города Томия. Пострадавший получил ранения головы, лица и рук, его доставили в больницу. По словам врачей, жизни японца ничего не угрожало. Хищник скрылся в зарослях кустарника. В связи с этим правоохранители начали патрулировать улицы.

Япония
медведи
нападения
магазины
пострадавшие
