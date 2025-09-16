Медведь набросился на пожилого мужчину в центре города Медведь напал на пожилого мужчину в центре японского города Томия

Медведь набросился на 60-летнего мужчину в центре японского города Томия, сообщило издание The Japan News. Пострадавший получил ранения головы, лица и рук, его доставили в больницу. По словам врачей, жизни японца ничего не угрожает.

Издание отметило, что мужчина шел в магазин, как вдруг на него напал медведь ростом 1,5 метра. После этого хищник скрылся в зарослях кустарника. В связи с этим правоохранители начали патрулировать улицы.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш пятилетняя девочка стала жертвой волка в деревне Парагпурва. Инцидент произошел вечером 9 сентября, когда девочка вместе с матерью находилась на улице во время ужина. Представитель лесного департамента региона сообщил, что ведомство усиливает патрулирование территории.

До этого сообщалось, что в Златоусте Челябинской области была объявлена охота на медведя, который систематически оскверняет захоронения на Уреньгинском кладбище. Хищник раскапывает могилы и поедает останки усопших. Министерство экологии выдало официальное разрешение на отлов медведя.