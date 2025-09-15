Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:53

Медведь-трупоед пугает жителей российского региона

Под Челябинском объявили охоту на медведя, который ест останки на кладбищах

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

В Златоусте Челябинской области объявлена охота на медведя, который систематически оскверняет захоронения на Уреньгинском кладбище, сообщает Telegram-канал Mash. Хищник раскапывает могилы и поедает останки усопших.

Министерство экологии выдало официальное разрешение на отлов хищника. Специалисты-егеря и опытные охотники проводят поисковые мероприятия на всех кладбищах города, однако пока обнаружить животное не удалось.

Ранее в Калининградской области произошел акт вандализма на могиле военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. По словам вдовы военного, неизвестные осквернили место захоронения и похитили песок, который был заготовлен для установки памятника. Инцидент произошел в присутствии матери военнослужащего.

Кроме того, толпа подростков разгромила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. Местные жители обратились к губернатору региона Алексею Текслеру, поскольку опасаются, что вандалы уйдут от ответственности. На опубликованных в Сети кадрах видно, что многие памятники разбиты, а столики вырваны из земли.

медведи
кладбища
вандалы
Челябинская область
