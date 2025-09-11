Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:05

Вандалы разграбили могилу участника СВО на глазах его матери

В Калининградской области вандалы осквернили могилу участника СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области произошел акт вандализма на могиле военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, об этом изданию «Инфо24» сообщила супруга погибшего. По словам женщины, неизвестные осквернили место захоронения и похитили песок, который был заготовлен для установки памятника. Инцидент произошел в присутствии матери военнослужащего.

Женщина заметила на территории кладбища микроавтобус, который приняла за автомобиль ритуальной службы. Пока родственники пытались выяснить, чья это машина, злоумышленники успели скрыться.

Ранее в городе Сарове Нижегородской области осквернили могилу участника военной операции на Украине. Злоумышленники оставили многочисленные неразборчивые надписи на временном деревянном кресте, который устанавливается до изготовления постоянного памятника.

До этого в Махачкале неизвестные разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети. По данным ведомства, инцидент произошел по недосмотру дедушки.

СВО
кладбища
могилы
вандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На границе России закроют воздушное пространство
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Россиянин из США объяснил, почему решил пройти тренировку и поехать на СВО
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.