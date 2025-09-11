Вандалы разграбили могилу участника СВО на глазах его матери В Калининградской области вандалы осквернили могилу участника СВО

В Калининградской области произошел акт вандализма на могиле военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, об этом изданию «Инфо24» сообщила супруга погибшего. По словам женщины, неизвестные осквернили место захоронения и похитили песок, который был заготовлен для установки памятника. Инцидент произошел в присутствии матери военнослужащего.

Женщина заметила на территории кладбища микроавтобус, который приняла за автомобиль ритуальной службы. Пока родственники пытались выяснить, чья это машина, злоумышленники успели скрыться.

Ранее в городе Сарове Нижегородской области осквернили могилу участника военной операции на Украине. Злоумышленники оставили многочисленные неразборчивые надписи на временном деревянном кресте, который устанавливается до изготовления постоянного памятника.

До этого в Махачкале неизвестные разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети. По данным ведомства, инцидент произошел по недосмотру дедушки.