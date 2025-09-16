Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 06:57

Волк растерзал пятилетнюю девочку во время ужина на улице

Times of India: волк загрыз пятилетнюю девочку в индийской деревне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел трагический инцидент с нападением дикого животного на ребенка. Пятилетняя девочка стала жертвой волка в деревне Парагпурва, сообщает издание Times of India со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вечером 9 сентября, когда девочка вместе с матерью находилась на улице во время ужина. В тот момент, когда женщина ненадолго отошла в дом за мобильным телефоном, хищник напал на ребенка и утащил его в лесную зону.

Отец и дядя девочки, услышав крики, немедленно бросились в погоню, но не смогли догнать животное в темноте. Тело ребенка с многочисленными травмами было обнаружено утром следующего дня на поле примерно в 800 метрах от дома.

Предварительное расследование указывает на нападение дикого животного, — подтвердил информацию представитель лесного департамента Рам Сингх Ядав.

Он также сообщил, что ведомство усиливает патрулирование территории. Также оно устанавливает специальные клетки для поимки опасного хищника.

Ранее сообщалось, что в Златоусте Челябинской области была объявлена охота на медведя, который систематически оскверняет захоронения на Уреньгинском кладбище. Хищник раскапывает могилы и поедает останки усопших.

нападения
волки
дети
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл условия принятия «трудных решений»
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.