Волк растерзал пятилетнюю девочку во время ужина на улице Times of India: волк загрыз пятилетнюю девочку в индийской деревне

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел трагический инцидент с нападением дикого животного на ребенка. Пятилетняя девочка стала жертвой волка в деревне Парагпурва, сообщает издание Times of India со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вечером 9 сентября, когда девочка вместе с матерью находилась на улице во время ужина. В тот момент, когда женщина ненадолго отошла в дом за мобильным телефоном, хищник напал на ребенка и утащил его в лесную зону.

Отец и дядя девочки, услышав крики, немедленно бросились в погоню, но не смогли догнать животное в темноте. Тело ребенка с многочисленными травмами было обнаружено утром следующего дня на поле примерно в 800 метрах от дома.

Предварительное расследование указывает на нападение дикого животного, — подтвердил информацию представитель лесного департамента Рам Сингх Ядав.

Он также сообщил, что ведомство усиливает патрулирование территории. Также оно устанавливает специальные клетки для поимки опасного хищника.

