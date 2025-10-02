Медведь напал на пожилого фермера и убежал в горы

Медведь напал на пожилого фермера и убежал в горы В Японии медведь залез через окно в сарай и напал на пожилого мужчину

В японском городе Мияко медведь залез через окно в сарай и напал на 78-летнего фермера, сообщила газета The Japan News. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Отмечается, что фермер молол рис, и хищник внезапно набросился на него. Медведь поцарапал мужчине верхнюю часть руки и сбежал в горы.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября медведь атаковал на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском мужчину, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.

До этого медведь разорил пасеку на ферме «Ладожский дом» у поселка Владимировка в Приозерском районе Ленинградской области. Животное в поисках еды повалило ульи и разломало рамки с сотами.

В середине сентября медведь набросился на 60-летнего мужчину в центре японского города Томия. Пострадавший получил ранения головы, лица и рук, его доставили в больницу. По словам врачей, жизни японца ничего не угрожает. Хищник скрылся в зарослях кустарника. В связи с этим правоохранители начали патрулировать улицы.