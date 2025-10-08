В Подмосковном конном клубе лошадь атаковала посетителей

В подмосковном конном клубе Horseka лошадь атаковала тренера и ребенка, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам пострадавшего берейтора Анастасии, 5 сентября во время соревнований на территории клуба бегала собака без поводка, которая отвлекала и кусала животных. Она напугала одну из лошадей, что привело к инциденту.

В какой-то момент собака резко выбежала на пути у лошади, на которой ехал ребенок. Испуганное животное отпрыгнуло в сторону, сбив с ног берейтора и ударив ее ученицу Варю. В результате женщина получила перелом носа. Пострадавшая отметила, что медицинская помощь оказывалась медленно, а к ударившейся девочке организаторы не подошли вовсе.

В больнице имени Боткина тренеру подтвердили перелом. Администрация клуба не компенсировала лечение и не проявила интереса к здоровью пострадавших. В ответ на претензии руководство заявило, что не видит своей вины.

Директор клуба пообещала разобраться в ситуации, но позже сказала, что собака была на поводке — камер тем нет, поэтому доказать обратное сложно, — сообщила Анастасия.

Посетители клуба подтверждают, что в Horseka за безопасностью следят крайне плохо, что ставит под угрозу здоровье гостей. При этом клуб считается заведением европейского уровня и берет крупные членские взносы.

