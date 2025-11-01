Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 03:32

«Перевели два слова»: муфтий Чечни объяснил свое заявление о врагах Аллаха

Муфтий Чечни Муфтий объяснил, что его слова о врагах Аллаха исказили

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев выступил с опровержением информации, распространяемой в СМИ относительно его недавнего высказывания. Религиозный лидер подчеркнул, что мусульмане с уважением относятся ко всем конфессиям, а его слова были неправильно интерпретированы, указано на официальном канале Духовного управления мусульман Чечни.

По словам муфтия, 20 октября в эфире вышла передача на чеченском языке, содержащая проповедь, однако некоторые лица намеренно сделали неточный перевод из обширного текста.

Из нашей передачи, из моего текста перевели два слова — и бросили в интернет. На что отреагировал главный раввин России Берл Лазар. Если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это его большая проблема, — отметил Межиев.

По его словам, подобные действия были направлены на разжигание религиозной розни в обществе. Он выразил сожаление, что главный раввин России Берл Лазар отреагировал именно на этот недостоверный перевод, не обратившись за разъяснениями к первоисточнику.

В своем обращении Салах-хаджи Межиев акцентировал, что в проповеди речь шла о противниках всего человечества, которые под прикрытием свободы слова оскорбляют пророка Мухаммада и совершают акты сожжения Корана. Он заверил, что мусульмане Чечни следуют заветам пророка, предписывающим уважительное отношение ко всем народам и религиям, а под «врагами Аллаха» подразумеваются силы зла, не признающие божественных законов.

Ранее Берл Лазар подчеркнул уникальность сложившихся в России межконфессиональных отношений. Он также отметил традиционное восприятие иудеями ислама как религии мира и терпимости.

