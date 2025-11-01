ГП подала иск о национализации к бывшим уральским бизнесменам ГП подала иск о национализации к бывшим бенефициарам «Корпорации СТС»

Генеральная прокуратура России инициировала новый судебный процесс о национализации имущества в отношении бывших бенефициаров «Корпорации СТС». Исковое заявление было зарегистрировано в суде 28 октября и касается обращения в доход государства активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Среди ответчиков по делу значатся уральские бизнесмены Алексей Бобров и Антон Биков, а также ряд других лиц. Судебное заседание по данному вопросу назначено на 11 ноября, дело будет рассматриваться судьей Юлией Москалевой единолично.

В перечне ответчиков — юридических лиц указаны компании «Тюменский энергетический альянс», ООО «Базфорс» и московское ООО «Предприятие проектного финансирования». К участию в процессе привлечены многочисленные третьи лица — предприятия жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей с территории Уральского федерального округа.

Согласно карточке дела, иск генерального прокурора Российской Федерации в защиту интересов Российской Федерации «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества» в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» уже обеспечен мерами процессуального принуждения, по нему выдано более 30 исполнительных листов.

До этого Ленинский районный суд уже удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов «Корпорации СТС» и связанных с ней компаний. По версии следствия, экс-бенефициары холдинга, пользуясь покровительством чиновников, незаконно завладели государственным предприятием «Облкоммунэнерго» и вывели за рубеж 12 миллиардов рублей. В настоящее время большинство ответчиков по предыдущему иску уже находятся под стражей или в федеральном розыске.