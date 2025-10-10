Суд конфисковал активы крупнейшего уральского холдинга

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС», сообщает РИА Новости. Решение касается более 80 компаний и предприятий, в том числе 75% акций «Облкоммунэнерго», принадлежащих АО «СУЭНКО».

Удовлетворить требования прокуратуры, — постановил суд.

По данным надзорного ведомства, «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. По версии следствия, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, получившие в 2007 году гражданство Австрии, вывели за рубеж более 12 млрд рублей.

Иск Генпрокуратуры был зарегистрирован судом 10 сентября, по делу выданы 188 исполнительных листов. Всего в требованиях перечислены 80 компаний и предприятий, принадлежащих холдингу.

Ранее с компании «Аквакультура», принадлежавшей мужу бизнес-тренерши Елены Блиновской, потребовали взыскать 45 млн рублей для частичного погашения ее долга. Сумма соответствует займу, который Блиновская предоставила фирме, специализировавшейся на поставках морепродуктов.