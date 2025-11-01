Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 03:41

Актриса Елена Проклова вновь собирается замуж

RTVI: актриса Проклова в возрасте 72 лет начала готовиться к свадьбе с экс-мужем

Елена Проклова Елена Проклова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Известная российская актриса Елена Проклова сообщила о намерении вновь выйти замуж за своего бывшего супруга Андрея Тришина. Мужчина сделал артистке повторное предложение руки и сердца спустя девять лет после их развода, рассказала звезда RTVI.

Пара официально расторгла брак в 2015 году, однако, как выяснилось, полностью не рассталась. Все эти годы они продолжали общаться и поддерживать друг друга в бытовых вопросах.

Мы никак не могли выстроить личную жизнь и пожить друг для друга. Всегда возникали какие-то сложности. Сейчас у нас тяжелый период — умирает мой свекор, и я рядом с ним. И вот последний муж сделал мне предложение. Ну а что делать вид, что мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе, — рассказала знаменитость.

Хотя окончательного ответа артистка еще не дала, она склоняется к положительному решению. По словам 72-летней Прокловой, сохранять любовь на протяжении десятилетий — это серьезный труд, но настоящие чувства преодолевают все трудности. Для звезды это будет четвертый брак, причем с Тришиным она уже прожила в самом долгом своем супружеском союзе — с 1984 по 2015 год.

Ранее исполнитель Григорий Лепс рассказал, что сам не знает, когда женится на своей молодой возлюбленной Авроре Кибе. Он заявил, что пока не задумывался, как долго ей придется ждать бракосочетания.

