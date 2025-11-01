Актриса Елена Проклова вновь собирается замуж RTVI: актриса Проклова в возрасте 72 лет начала готовиться к свадьбе с экс-мужем

Известная российская актриса Елена Проклова сообщила о намерении вновь выйти замуж за своего бывшего супруга Андрея Тришина. Мужчина сделал артистке повторное предложение руки и сердца спустя девять лет после их развода, рассказала звезда RTVI.

Пара официально расторгла брак в 2015 году, однако, как выяснилось, полностью не рассталась. Все эти годы они продолжали общаться и поддерживать друг друга в бытовых вопросах.

Мы никак не могли выстроить личную жизнь и пожить друг для друга. Всегда возникали какие-то сложности. Сейчас у нас тяжелый период — умирает мой свекор, и я рядом с ним. И вот последний муж сделал мне предложение. Ну а что делать вид, что мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе, — рассказала знаменитость.

Хотя окончательного ответа артистка еще не дала, она склоняется к положительному решению. По словам 72-летней Прокловой, сохранять любовь на протяжении десятилетий — это серьезный труд, но настоящие чувства преодолевают все трудности. Для звезды это будет четвертый брак, причем с Тришиным она уже прожила в самом долгом своем супружеском союзе — с 1984 по 2015 год.

