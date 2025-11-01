Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 02:51

Шатдаун лишил нуждающихся американцев продовольственных талонов

Трамп: правительство США не сможет оплатить продовольственные талоны американцев

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американское правительство не сможет вовремя оплатить продовольственные талоны нуждающимся гражданам, написал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. Причиной он назвал продолжающийся шатдаун, вину за который политик возложил на демократов.

По словам Трампа, государственные юристы не видят законных оснований для выплат по программе SNAP в текущих условиях. Чтобы решить проблему, он поручил своей команде обратиться в суд за срочными разъяснениями по вопросу финансирования.

Выплаты уже задерживаются из-за того, что демократы держат правительство закрытым <…>, к сожалению, пока штаты распределят деньги, произойдет задержка, — написал американский лидер.

Трамп потребовал от демократов немедленно прекратить фарс, который вредит людям. Он опубликовал номер офиса лидера партийного большинства, сенатора Чака Шумера, чтобы американцы обратились к нему по поводу открытия правительства.

Ранее верхняя палата Конгресса США в 11-й раз отклонила законопроект о финансах для федерального правительства. Как заявили в пресс-службе Республиканской партии, документ поддержали 50 сенаторов, а 43 высказались против. При этом для принятия проекта закона требовалось 60 голосов. В партии подчеркнули, что демократы в очередной раз выбрали шатдаун ради «медстраховки для нелегалов».

Шатдаун лишил нуждающихся американцев продовольственных талонов
