30 октября 2025 в 23:33

В Нью-Йорке ввели режим ЧС

В Нью-Йорке ввели режим ЧС для финансирования продовольственных талонов

Фото: Spc. Michael Schwenk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В условиях приостановки работы федерального правительства США губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ввела режим чрезвычайной ситуации, передает The Guardian. Данная мера направлена на обеспечение нуждающихся продовольственными талонами.

Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали, – сказано в сообщении.

Ранее специалисты Управления Конгресса США по бюджету заявили, что американская экономика может безвозвратно потерять $7–14 млрд из-за приостановки работы правительства. Ведомство подготовило три сценария развития событий.

До этого на фоне приостановки работы федерального правительства США около 1,4 млн государственных служащих и подрядчиков столкнулись с финансовыми трудностями. Теперь они вынуждены стоять в многочасовых очередях за бесплатными продуктовыми наборами. Как рассказала одна из пострадавших, такая помощь стала критически важной в условиях отсутствия зарплаты и предстоящей оплаты аренды.

Кроме того, Министерство энергетики США ввело временное отстранение для части сотрудников Национального управления по ядерной безопасности из-за шатдауна. Уведомление действует до 30 дней, но может быть отменено досрочно в случае утверждения конгрессом временной резолюции о финансировании министерства.

Нью-Йорк
голод
талоны
США
