Шатдаун в США спровоцировал очереди из госслужащих за бесплатной едой CNN: госслужащие США выстраиваются в очередь за бесплатной едой из-за шатдауна

Массовые финансовые проблемы возникли у американских государственных служащих на фоне приостановки работы федерального правительства, сообщает CNN. Чтобы получить продовольственную помощь, многие вынуждены проводить по несколько часов в очередях за бесплатными наборами с продуктами.

О тяжелой ситуации рассказала федеральный подрядчик и аналитик Министерства торговли Саммер Керксик. Женщина пояснила, что ей пришлось простоять два часа для получения коробки с консервами и другими товарами первой необходимости.

Керксик также отметила, что в условиях отсутствия зарплаты за текущий месяц она вынуждена беречь каждый цент, особенно в преддверии скорой оплаты аренды жилья. Для нее подобная продовольственная поддержка имеет критически важное значение.

По данным издания, от шатдауна пострадали примерно 1,4 млн человек, которые либо работают без оплаты, либо находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Организаторы одной из благотворительных акций отметили гораздо большее количество обратившихся за помощью, чем предполагалось изначально. Политики пока не достигли компромисса, который позволил бы возобновить финансирование и выплатить причитающиеся средства.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна около 42 млн американцев могут лишиться продовольственной помощи уже в ноябре. Неизвестно, будут ли предприняты администрацией президента США Дональда Трампа действия по продлению выплат пособий.