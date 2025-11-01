В Сербии заявили о приближении ядерного столкновения Вулин: политика Запада подвела мир к порогу ядерного противостояния

Международная обстановка в последние годы критически обострилась, заявил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Сербиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин. По его мнению, современный мир оказался на грани ядерного конфликта, а третья мировая война фактически уже давно продолжается, пишет РИА Новости.

Вулин обозначил свою позицию относительно причин текущего глобального кризиса. Он считает, что пересмотр итогов Второй мировой войны и политика западных стран привели человечество к опасной черте. Бывший вице-премьер Сербии подчеркнул необходимость срочного заключения нового международного договора.

Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной. Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение, быстро признано, что однополярный мир умер, и что должен быть заключен новый договор, — указал Вулин.

Политик убежден, что только признание краха однополярной модели мира и формирование новых международных договоренностей способно предотвратить глобальную катастрофу. Он призвал к немедленным действиям по созданию системы гарантий, которая обеспечила бы стабильность на ближайшие десятилетия.

Ранее президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном возобновлении Вашингтоном подземных ядерных испытаний. Американский лидер только пообещал, что вскоре все получат необходимую информацию.