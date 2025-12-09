ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:06

Трамп раскрыл, может ли кризис на Украине перерасти в третью мировую войну

Трамп: украинский конфликт не перерастет в третью мировую войну

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинский конфликт не перейдет в третью мировую войну, заявил в интервью газете Politico президент США Дональд Трамп. Глава государства отметил, что кризис не начался бы, если бы он возглавлял США.

Честно говоря, он (украинский конфликт. — NEWS.ru) мог бы перерасти в третью мировую войну. Я думаю, что сейчас этого, скорее всего, не произойдет, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что Украина теряет значительные территории в конфликте с Россией. По его мнению, это означает проигрыш Киева. Он добавил, что за первые десять месяцев его президентства ситуация на в зоне конфликта для Украины не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась.

Президент США также подчеркнул, что на сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. Он отметил, что у него нет никаких сомнений насчет этого.

До этого сообщалось, что США намерены сократить финансовую помощь Украине. По словам американских представителей, объем поддержки Киева будет уменьшен после выплаты траншей по кредиту G7.

США
Дональд Трамп
Украина
третья мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В легких 11-летнего школьника нашли наконечник от ручки
В деле о продаже квартиры Долиной всплыли новые скандальные подробности
В ГД ответили, в каком случае выборы на Украине нельзя считать легитимными
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Матвиенко встретилась с героями СВО
Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.