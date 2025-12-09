Трамп раскрыл, может ли кризис на Украине перерасти в третью мировую войну

Украинский конфликт не перейдет в третью мировую войну, заявил в интервью газете Politico президент США Дональд Трамп. Глава государства отметил, что кризис не начался бы, если бы он возглавлял США.

Честно говоря, он (украинский конфликт. — NEWS.ru) мог бы перерасти в третью мировую войну. Я думаю, что сейчас этого, скорее всего, не произойдет, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что Украина теряет значительные территории в конфликте с Россией. По его мнению, это означает проигрыш Киева. Он добавил, что за первые десять месяцев его президентства ситуация на в зоне конфликта для Украины не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась.

Президент США также подчеркнул, что на сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. Он отметил, что у него нет никаких сомнений насчет этого.

До этого сообщалось, что США намерены сократить финансовую помощь Украине. По словам американских представителей, объем поддержки Киева будет уменьшен после выплаты траншей по кредиту G7.