ПВО сбила еще три летевших на Москву дрона

Силы противовоздушной обороны сбили под Москвой еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

С 00:40 мск 1 ноября это уже четвертый ликвидированный дрон противника. Собянин не уточнил, к какому типу принадлежат уничтоженные украинские беспилотники и в каком районе Подмосковья их сбили.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей вечером 31 октября. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, основная часть дронов была сбита в небе над Белгородской областью.

До этого стало известно, что концерн «Калашников» начнет серийное производство ЗРК «Крона» в 2026 году. Гендиректор предприятия Алан Лушников рассказал, что также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340. Она будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.