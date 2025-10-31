Приметы 31 октября: Луков день — Осенняя Овсяница и время для гаданий

31 октября — день, когда православные верующие чтут память святого апостола и евангелиста Луки. Дата прозвана в народе Луков день или Осенняя Овсяница. Это время было посвящено сбору последнего урожая, прежде всего лука. Наши предки верили, что именно апостол Лука является покровителем живописцев и иконописцев. Кроме того, день был важен для женских гаданий и определения того, какой будет предстоящая зима.

Погодные приметы 31 октября

Погода на Луков день, 31 октября, позволяла определить, насколько суровым будет ближайший сезон. Считалось, что приметы в Луков день особенно точны.

Если на деревьях все еще оставалось много листвы, то это сулило долгую, затяжную зиму, приход которой можно было ждать нескоро.

Внезапно выпавший снег указывал на скорый приход первых настоящих морозов.

Если ветер дул с северной стороны, то следовало готовиться к сильному и продолжительному похолоданию. Напротив, если ветер менял направление на южное, то зима ожидалась теплой, с частыми оттепелями.

Если звезды ночью светили очень ярко, это предвещало хороший урожай в следующем году.

Приметы о зверях и птицах 31 октября

Если домашние куры очень шумели, это считалось верным признаком приближающейся метели или сильной вьюги.

Гуси, поднимающие шум или активно махающие крыльями, предвещали дождь или слякоть.

Если же ласточки, несмотря на поздний срок, еще не улетели в теплые края, это было знамением, что осень будет долгой и теплой, а первые морозы придут нескоро.

Приметы о животных на 31 октября

Чего нельзя делать 31 октября

Категорически запрещалось есть лук, кроме того, что использовали в лечебных целях или для гаданий. Верили, что употребление лука в пищу 31 октября может навлечь на человека слезы и печаль на весь будущий год.

Нельзя покупать новые вещи или обувь. Считалось, что покупка, сделанная в этот день, быстро придет в негодность и не прослужит долго.

Запрещалось ссориться, ругаться и кричать на родных. Любой конфликт мог затянуться надолго и принести несчастье в семью. Ходить в гости к недругам или тем, кто вызывает подозрение, тоже не стоило, чтобы не оказаться обманутым.

А еще выносить из дома мусор и пепел после заката сегодня — к финансовым потерям.

Что можно делать 31 октября

Гадать на луковицах. Девушки брали несколько луковиц, помечали их именами парней и ставили в воду. Та луковица, которая первой давала зеленый росток, указывала на суженого.

Готовить блюда из овса (каши, кисели) — отсюда и прозвище дня Осенняя Овсяница. Это делалось для привлечения достатка и крепкого здоровья.

Обращаться к святому Луке с молитвами — он считался покровителем иконописцев, живописцев, а также врачей, поэтому его просили об исцелении болезней.

Заниматься домашними делами, особенно теми, что связаны с чисткой и порядком, чтобы подготовить жилище к зиме.

Устраивать посиделки с родными и близкими друзьями в тихой, спокойной обстановке.

