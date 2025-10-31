Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 02:05

Приметы 31 октября: Луков день — Осенняя Овсяница и время для гаданий

Приметы 31 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

31 октября — день, когда православные верующие чтут память святого апостола и евангелиста Луки. Дата прозвана в народе Луков день или Осенняя Овсяница. Это время было посвящено сбору последнего урожая, прежде всего лука. Наши предки верили, что именно апостол Лука является покровителем живописцев и иконописцев. Кроме того, день был важен для женских гаданий и определения того, какой будет предстоящая зима.

Погодные приметы 31 октября

Погода на Луков день, 31 октября, позволяла определить, насколько суровым будет ближайший сезон. Считалось, что приметы в Луков день особенно точны.

  • Если на деревьях все еще оставалось много листвы, то это сулило долгую, затяжную зиму, приход которой можно было ждать нескоро.

  • Внезапно выпавший снег указывал на скорый приход первых настоящих морозов.

  • Если ветер дул с северной стороны, то следовало готовиться к сильному и продолжительному похолоданию. Напротив, если ветер менял направление на южное, то зима ожидалась теплой, с частыми оттепелями.

  • Если звезды ночью светили очень ярко, это предвещало хороший урожай в следующем году.

Приметы о зверях и птицах 31 октября

  • Если домашние куры очень шумели, это считалось верным признаком приближающейся метели или сильной вьюги.

  • Гуси, поднимающие шум или активно махающие крыльями, предвещали дождь или слякоть.

  • Если же ласточки, несмотря на поздний срок, еще не улетели в теплые края, это было знамением, что осень будет долгой и теплой, а первые морозы придут нескоро.

Приметы о животных на 31 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать 31 октября

Категорически запрещалось есть лук, кроме того, что использовали в лечебных целях или для гаданий. Верили, что употребление лука в пищу 31 октября может навлечь на человека слезы и печаль на весь будущий год.

Нельзя покупать новые вещи или обувь. Считалось, что покупка, сделанная в этот день, быстро придет в негодность и не прослужит долго.

Запрещалось ссориться, ругаться и кричать на родных. Любой конфликт мог затянуться надолго и принести несчастье в семью. Ходить в гости к недругам или тем, кто вызывает подозрение, тоже не стоило, чтобы не оказаться обманутым.

А еще выносить из дома мусор и пепел после заката сегодня — к финансовым потерям.

Что можно делать 31 октября

  • Гадать на луковицах. Девушки брали несколько луковиц, помечали их именами парней и ставили в воду. Та луковица, которая первой давала зеленый росток, указывала на суженого.

  • Готовить блюда из овса (каши, кисели) — отсюда и прозвище дня Осенняя Овсяница. Это делалось для привлечения достатка и крепкого здоровья.

  • Обращаться к святому Луке с молитвами — он считался покровителем иконописцев, живописцев, а также врачей, поэтому его просили об исцелении болезней.

  • Заниматься домашними делами, особенно теми, что связаны с чисткой и порядком, чтобы подготовить жилище к зиме.

  • Устраивать посиделки с родными и близкими друзьями в тихой, спокойной обстановке.

Анастасия Фомина
А. Фомина
