Этот суп спасает в сезон простуд, а готовится из 3 ингредиентов: самый простой рецепт из Франции

Этот суп спасает в сезон простуд, а готовится из 3 ингредиентов: самый простой рецепт из Франции

Этот суп спасает в сезон простуд, а готовится из трех ингредиентов: самый простой рецепт из Франции. Французский луковый суп — настоящий кулинарный шедевр, который готовится из минимального набора продуктов, но поражает насыщенным вкусом и ароматом. Этот суп согреет в холодный сезон и станет настоящей звездой вашего ужина.

Для приготовления вам понадобятся четыре крупные луковицы, 2 ст. л. сливочного и 1 ст. л. оливкового масла, 1 литр воды или любого бульона, 2–3 ломтика багета и 100 г твердого сыра, например, пармезана или грюйера. Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем на смеси масел до золотистого цвета, при желании добавив немного сахара для карамелизации. Заливаем водой или бульоном, солим, перчим и варим 20 минут. Разливаем по порционным горшочкам. Ломтики хлеба подсушиваем и выкладываем сверху, посыпав сыром, затем запекаем в духовке 10–15 минут до румяной корочки. Наслаждайтесь ароматным и согревающим супом!

Ранее мы делились рецептом «Пьяного борща» от бабушки. Обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все.