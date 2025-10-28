Болид над Москвой: почему NASA скрыло сведения о нем — это спутник-шпион?

Болид над Москвой: почему NASA скрыло сведения о нем — это спутник-шпион?

NASA убрало из открытого доступа информацию о небесном теле, которое пролетело над российской столицей. По сообщениям очевидцев в соцсетях, над Москвой пронесся объект, похожий на астероид, с ярким зеленым хвостом. Был ли это и правда астероид и что на самом деле видели жители столицы — в материале NEWS.ru.

Какие данные засекретило NASA

NASA засекретило информацию об астероиде 2025 US6, сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Данные о том, где он пролетел, теперь скрыты от публики.

«По состоянию на утро сегодняшнего дня [28 октября], до момента появления информации о наблюдении болида в Центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе», — сказано в сообщении.

Там уточняется, что сведения о небесном теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства. Специалистам неизвестны причины такой секретности, они также не знают, как часто NASA прибегает к подобным мерам.

Специалисты ИКИ РАН отмечают, что объект с оценочным размером два метра должен был, согласно расчетам, пройти на расстоянии порядка 150 тысяч километров от Земли 28 октября.

Ученые не исключают, что в каталоге под индексом US6 мог находиться не астероид, а китайский спутник DRO-B, который потерпел неудачу при выводе на орбиту в 2024 году, оказавшись на неопределенной траектории.

«Есть информация, что данный аппарат был переведен Китаем на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть направленную с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося вчера болида. Если будет всё же установлена искусственная природа тела, то с некоторой вероятностью речь может идти об этом аппарате. Также в этом случае спутник с большой вероятностью мог быть сведен с орбиты искусственно», — сказано в публикации.

Что за объект видели в небе над Москвой

Перед этим, утром 27 октября, в Telegram-каналах появились сообщения, что над Москвой и Подмосковьем заметили странное небесное тело. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит.

На кадрах, опубликованных очевидцами, виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо. Его было видно в Красногорске, Одинцово, Люберцах, Раменском, Видном и Жуковском.

В ИКИ РАН предположили, что космический объект мог быть астероидом. Однако ряд характеристик, включая продолжительность наблюдения и характер разрушения, заставили ученых усомниться в этом.

По расчетам, объект пролетел на высоте 60–100 километров примерно в 450–500 километрах севернее Москвы со скоростью около 20 километров в секунду. Такая скорость, уточнили в ИКИ РАН, обычно указывает на астероидное происхождение.

Ученые отметили, что объект был виден слишком долго — почти полминуты, что необычно для астероида. Такое поведение больше похоже на космический мусор, который часто горит медленнее и распадается на множество мелких частей.

Также исследователей удивило, что больше всего сообщений поступило из Москвы, хотя траектория пролегала севернее — над Вологдой и Череповцом. По их словам, если тело летело выше, чем предполагалось, его скорость должна была быть невероятно большой.

Мог ли замеченный над Москвой объект быть американским спутником-шпионом

Гендиректор некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев в беседе с NEWS.ru предположил, что над Москвой мог пролетать болид.

«Обычно это называется болидом. Космический объект размером от десятка сантиметров до нескольких метров максимум — это обычное явление. Он над Московским регионом вошел в атмосферу. Астероиды — более крупные объекты, например челябинский. Размер его — почти 20 метров. Это серьезно, опасно. Когда астероиды заранее обнаруживаются, им присваивается номер», — отметил специалист.

При этом он не исключил, что пролетавшее над Россией небесное тело имеет искусственное происхождение.

«Два варианта — первый наиболее вероятный — камень свалился с неба и сгорел в атмосфере. Второй — это, возможно, вышедший из строя космический аппарат. Они в верхних слоях атмосферы периодически тоже начинают „тормозиться“, потом у них окончательно падает скорость, и они сгорают», — отметил Зайцев.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с NEWS.ru заявил, что у ученых нет точного ответа на вопрос о том, что именно пролетало над Москвой и в каком месте оно упало.

«Когда NASA снимало объект со статуса пролетного и переводило его в статус захваченного, там указали, что как вариант он может быть отождествлен с китайским аппаратом DRO-B. Но точного ответа, что именно упало вчера, на данный момент не существует», — сказал ученый.

Он также отметил, что предположительно объект мог упасть в районе Великого Новгорода или в Ленинградской области. Однако сведений об этом у специалистов пока нет.

«На данный момент примерно понятно, где тело летело: к северу от Москвы и Ярославля, где-то в районе Вологды. Летело в сторону Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Скорее всего, где-то в этом районе остатки тела выпали. При этом, как ни удивительно, из этих городов никаких сообщений нет. Либо тело к тому времени остыло, и падали холодные обломки, которые никто не увидел, либо расчет не очень корректный», — резюмировал Богачев.

