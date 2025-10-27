Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:51

Москвичам объяснили появление яркого объекта в небе

Специалист ИКИ РАН Богачев: объект в небе над Москвой мог быть метеоритом

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Яркий неопознанный объект, который увидели в небе жители Москвы и Подмосковья, мог быть метеоритом, заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. По его словам, приведенным РИА Новости, размер небесного тела — около десяти сантиметров.

Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. <...> Часто люди удивляются и не верят, что камни 5–10 сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так, — сказал специалист.

Ранее были опубликованы кадры, где видно, как объект зеленого цвета с ярким хвостом с высокой скоростью пересекал небо. Его было видно в Красногорске, Одинцово, Люберцах, Раменском, Видном и Жуковском.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил NEWS.ru, что даже небольшой метеорит опасен, если достигнет поверхности Земли. Он отметил, что 66 млн лет назад на Землю упал Чиксулубский астероид, который привел к вымиранию динозавров. Его диаметр был примерно 10 километров.

метеориты
Москва
ученые
объекты
