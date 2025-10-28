Магнитные бури сегодня, 28 октября: что завтра, обострение заболеваний

Сегодня, 28 октября, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 28 октября, составляет 75%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 75%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойной магнитосферы — 5%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что корональные дыры периодически выходят на линию Солнце — Земля и отправляют в сторону планеты поток быстрого и плотного солнечного ветра, из-за чего возникают магнитные бури.

«В такой ситуации ожидается, что Земля будет пересекать поток солнечной плазмы, вырывающейся из этих корональных дыр во вторник и среду. Начнутся возмущения геомагнитного поля уже во второй половине ближайшей ночи, а окончательно завершатся только в четверг. При этом во второй половине дня 28 октября и в первой половине 29 октября возможны магнитные бури. К настоящему моменту мировые прогностические центры оценивают их интенсивность как слабую, уровня G1, а вероятность формирования магнитных бурь составляет 75% и 70%», — уточнил метеоролог.

Также ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 29 октября, Землю накроет очередная магнитная буря.

Что запрещено делать в период магнитной бури

Терапевт-невролог Александр Евдокимов в комментарии NEWS.ru рассказал, что в период геомагнитных колебаний стоит отказаться от физических нагрузок и заниматься любимыми делами, чтобы нервная система была в балансе и могла разгрузиться.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — рассказал он.

При этом врач-терапевт Андрей Звонков уверен, что большинство людей не замечает и не обращает внимания на возмущения магнитного поля Земли, потому что в организме существуют различные компенсаторные механизмы, которые помогают приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

«Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — добавил он.

